رنه دکارت، فیلسوف فرانسوی سدهٔ ۱۷، و پیشگام فلسفهٔ مدرن، در اثبات رابطهٔ فکر و بدن، و نفی فلسفهٔ تردید، و شیوهٔ درستِ یافتنِ حقیقت در علوم نوشت: «من فکرمی‌کنم، پس هستم» (Je pense que je suis). انگار این گفتۀ دکارت در خشونتِ بی‌هدف، یا جنایت برای اثبات هستی، در فلسفهٔ عامیانه به استعارهٔ « من می‌کُشم، پس هستم» فروکاسته شده است.

...

I’m as brave as any man can be

I find my courage through chemistry

I am the masculine American man

I kill therefore I am.