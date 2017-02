iran-emrooz.net | Thu, 02.02.2017, 13:16

نخست وزیر اسراییل، نتانیاهو در پیامی به ملت ایران، یادآور شده که به زودی با آقای ترامپ در آمریکا ملاقات می‌کند و تهدیداتی را که از طرف جمهوری اسلامی ایران علیه دولت و ملت اسراییل میشود مورد بررسی قرار می‌دهد.

ایشان با اشاره به سابقهٔ دوستی ایران واسراییل، وآرزوی بازسازی آن دوستی‌های گذشته و از دست رفته، تاکید کرده که با ملت ایران هیچ مشکلی ندارد، بل دعوای او با حکومت اسلامی ایران است که ملت ایران را به اسارت گرفته و قصد نابودی اسراییل را دارد.

اینجانب مانند هر ایرانی دیگری از این که نخست وزیر اسراییل، حسابِ ملت ایران را از حسابِ حکومتی‌ها تفکیک می‌کند راضی و خوشحالم؛ ولی سئوالی که از بنیامین نتانیاهو دارم این است که وقتی اکثریت مردم ایران، اکثریت قریب به اتفاق آن، حامی برجام و پشتیبان عادی‌سازی رابطه با غرب و آمریکا هستند، چرا شما مثل «دل‌واپس‌ها» و تندروهای حاکم بر ایران این همه با برجام دشمنی می‌کنید؟ چرا به ترامپ و جناح راست آمریکا فشار می‌آورید تا برجام را بدفرجام کنند؟ چرا می‌کوشید تا تحریم‌ها از سر گرفته شود و اقتصادی را که تازه دارد نفسی می‌کشد، بیجان کنید؟ چرا می‌خواهید ایران را هم به حال و روز عراق و سوریه بیندازید؟ اینها با ادعای دوستی چه نسبتی دارند؟

آقای نتانیاهو، زمین مقدس، خیلی کوچک شده، دیگر جایی برای جنگیدن نمانده، قربانیان جنگ و جدال‌های کنونی نه جنگجویان و جنگ افروزان، بل آن توده میلیونی مردمی است که اساساً دستی در جنگ نداشته!

اگر در اظهار مهر و دوستی نسبت به ایرانی صادق‌اید، از سیاستی که به جنگ و ویرانی ودربدری منتهی می‌شود، دست بردارید و بکوشید تا تنش میان ایران و آمریکا کاهش یابد و روابط دو کشور درجهت عادی سازی پیش برود، زیرا در ادامهٔ عادی‌سازی با آمریکاست که روابط ایران و اسراییل هم بهبود می‌یابد و تمامی منطقه روی به صلح وآرامش می‌گذارد.

شما نیک می‌دانید که اکثریت قاطع ملت ایران با سیاست خصمانهٔ افراطی‌های جمهوری اسلامی در قبال اسراییل هیچگونه موافقتی ندارند و جداً در آرزوی همزیستی مسالمت‌آمیز با همهٔ ملل منطقه از جمله با ملت اسراییل‌اند، حتی شماری از شخصیت‌های دانشگاهی و فرهنگی و مذهبی در جمهوری اسلامی برغم تهدیداتی که علیه آنها می‌شود، به صراحت از ضرورت عادی‌سازی رابطه با اسراییل می‌گویند و بهای سنگین حرف خود را نیز می‌پردازند. بیایید با این ملتِ دل‌آگاه همگام شوید که در مسیر اعتدال و صلح و امنیت جمعی حرکت می‌کند، هرچند به کندی، اما موفقیتش حتمی ست زیرا در در جهتِ درستِ حرکتِ تاریخ ایستاده است.

آقای نتانیاهو، ایران و اسراییل محکوم به همزیستی و همکاری با هم‌اند، زیرا برقراری صلح همیشگی، امنیت جمعی، و در نهایت، ترقی و تعالی عمومی در خاورمیانهٔ در حال تباهی، بسته به دوستی و همکاری این دو ملت است. بیایید دست در دست مردم ایران، مجری حکمِ صلحِ تاریخ باشید، بپرهیزید از تشویق «نوقُدرتان»، به جنگ افروزی علیه ایران که شروعِ آن آسان، پایان آن پشیمانی و ندامت است!

۲

ترانهٔ علیدوستی، دُردانهٔ سینمای ایران حقّا که غوغا کرد. او پیشگام شد و در پی او فرهادی هم رفتن به آمریکا را رد کرد. کاری که علیدوستی و فرهادی کردند، فقط وطن‌دوستیِ صرفْ یا بیان غیرت ملی نبود بل نمایشی از شکوه و شوکت خویشاوندی و پیوند دو هنرمند روشن ضمیر، محبوب و مردم‌دوست با مردم میهن خویش، و حسّ همدردی با ملل و مردم منطقه بود. آنها با دفاع از کرامت و شخصیت انسانِ ایرانی و شرقی، مقام اخلاقی سینمای ایران را به‌مراتب بالاتر بردند و آزادگان دنیا را آفرین‌گوی خود ساختند.

آری دفاع از استقلال و احترام ملی، فقط موشک پرانی و هماورد طلبی نیست، از استقلال و عزّت ملی با ادب و اخلاق و هنر هم می‌توان دفاع کرد، به‌مراتب بهتر و مؤثرتر؛ آنگونه که ترانه و فرهادی کردند!

۳

دراین شرایط ناگوار و اوضاع ناامنی که با اجرای سیاست دونالد ترامپ برای «مهاجرها» در آمریکا بوجود آمده، و شامل ما ایرانی‌ها هم شده، بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی را به فکر انداخته تا در پرتو واقعیتِ مسائل و مصائبِ امروزی خود و خویشاوندان خود، به برخوردها و بدداوریها و حتی به عمق بی‌تفاوتی‌های گذشته خود بیشتر بیندیشند.

سی‌وهشت سال پیش با برپایی و ایجاد جمهوری اسلامی در ایران، دهها هزار خانوادهٔ ایرانی، فقط و فقط به جرم اعتقاد به آئین بهائی از هرگونه حقی در زندگی اجتماعی محروم شدند و از هستی ساقط گشتند. در این نیم‌نگاه به اوضاع، قصدِ یادآوریِ گسترهٔ ستمی را که در حق هزاران نفر بهائی شده و می‌شود، ندارم، تنها حرفم این است که: چه بی‌رحم و بی‌تفاوت بودیم ما مبارزان و فعالانِ سیاسی اوائل انقلاب!

شعر و شعار خوانی انقلابی و ضدّ آمریکائی، ما را لال و کر وکور کرده بود، نمی‌دیدیم درد و رنج هموطنی را که به‌صرفِ دگراندیشیِ مذهبی، متحمل چه مصائب و ظلم و جور و دربه‌دری‌هایی می‌شد، و ما، دستی به حمایت دراز نمی‌کردیم و با بی‌تفاوتی می‌گذشتیم. شاید این احساس شرمندگی، سرمایهٔ پربهایی برای ارتقاء معنوی، و درسی، برای آزادگی و آزاداندیشی باشد. چه می‌شود کرد که گفته‌اند: «فرق مدارس تحصیلی با مدرسهٔ زندگیِ واقعی همین است که، در مدارس رسمی، ابتدا درس می‌دهند، بعد تست می‌گیرند، امّا در مدرسهٔ زندگی، اول امتحان می‌کنند بعد درس می‌دهند.»

محمدارسی

بهمن ماه هزارو سیصدو نودوپنج - تگزاس

نظز خوانندگان:

■ دوست فرهیخته‌ام جناب ارسی، نکاتی که در این مقاله مطرح کرده‌اید دقیق و ملموسند. بدرستی مردم ایران خواهان از بین رفتن هیچ کشوری نیستند. از طرفی هرگونه حمله نظامی به ایران حتی اگر منجر به برکناری حکومت اسلامی هم بشود ضررش را مردم خواهند داد. نگاهی به عراق و لیبی این نظریه را تائید می‌کند. بهمین دلیل مردم ایران در مقابل هر حمله‌ای یک پارچه خواهند ایستاد. نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ امیدوارم که این را درک کنند، والا عاقبت چنین جنگی نابودی جدی برای همه ببار می‌آورد.

■ بگمان من نوشته جناب ارسی گرامی کمی انحراف دارد.

در باره‌ی برجام و اقتصاد ایران که به گفته‌ی ایشان می‌رود که کمی جان بگیرد عرض می‌کنم: برادر جان بگیرد که چه شود؟ مگر چندین میلیارد چمدانی اوباما پول نداد؟ واله ما که تو ایرانیم از آنهمه پول چیزی احساس نکردیم. ولی بله برای بعضی‌ها خیلی غنیمت بود کلی جان گرفتند ولی ملت بیرمق‌تر شد. کشور ایران اکنون مثل آدمیست که مبتلا به سرطان پیشرفته شده که برای رهائی از شر بیماری مهلک باید سم بخوردش بدهند نه شیرینی و مواد مقوی چون آن مواد مقوی پیش از اینکه به بدن شخص برسد سلولهای سرطانی ازش منتفع میشوند. پس هرچه این رژیم در تنگنای اقتصادی بیشتری قرار بگیرد امید به رهائی بگمان من بیشتر می‌شود و فراموش نکنیم که ستونهائی که این نظام را نگهداشته خرج دارد و هیچکدام در راه رضای خدا آدم نمی‌کشند اگر دلار نباشد امکان رهائی بیشتر است.

نتانیاهو هم باید فتنه‌انگیزی کند چون هرچه آب گل‌آلودتر ماهی‌گیری برایش بهتر می‌شود و در این مسیر خوب می‌داند چه بکند و به حرف من و شما توجهی ندارد.

سر و صدای زیادی راه افتاده که چرا ترامپ دستور داده از چند کشور مشکوک کسی وارد مملکتشان نشود. بخصوص بی بی سی ملکه بیا و ببین چه جنجالی کرده. یکی نیست بخودشان بگه: یارو تو خودت که سالهاست فیلتر می‌کنی بخاطر همین هم هست که در تمام جاهای دنیا بمب منفجر می‌کنند غیر از انگلیس. یک آدم بیماری که می‌خواسته برای مداوا وارد آمریکا بشه پیدا می‌کنند و شیون و فریاد راه می‌اندازند دیگر نمی‌گویند هزاران آدم سالم بدست آدم‌کشان این چند کشور و چندین کشور مسلمان دیگر هر روزه دارند کشته می‌شوند و در برابر یک آقا دانشجوی پولدار که نتوانسته از سفر تفریحی اروپائی خود به آمریکا برگردد, دو هزار عامل رژیمهای آدم کش هم نتوانستند به قصد خرابکاری وارد آن کشور شوند. تازه طرف که نگفته اصلا راه نمی‌دهم بل می‌خواهد دانه دانه پس از بررسی کامل ویزا بدهد یعنی تعطیلات دانشجوی مورد اشاره طولانی‌تر.

ترانه و اصغر هم بگمان من روی دو تا صندلی نشسته‌اند هم اینورو دارند هم اونور. توی ایران که بدون مجوز ساواک نمیشه آب خورد اینها فیلم ساخته‌اند و برای رژیم ویترین بین المللی درست کرده‌اند. آنچه در فیلم دو ساعته‌ی ایشان نمایش داده میشه درهر کوچه پس کوچه‌ی شهرها مدام تکرار میشه و اگر فستیوال کن یا اسکار یک توک پا تشریف بیارن اینجا بطور زنده و ۲۴ ساعت و ۷ روز هفته میتوانند ماجراهای به مراتب هیجان انگیزتری را مجانی ببینند. و اگر خواستند به همان بیچارگان جایزه بدهند.

■ آقای ارسی، شما نیک می‌دنید که این جمهوری اسلامی داعشی! هیچوقت با ارزش‌های غربی سازگاری نمی‌کند چرا که آنوقت برضد موجودیت خود عمل کرده است.... با این صحبت‌های ظاهر فریب، کی را می‌خواهید گول بزنید؟